

Парламент поддержал инициативу о запрете финансирования партий юридическими лицами

13.12.2023 20:33





Парламент Грузии поддержал инициативу о запрете финансирования партий юридическими лицами.



Планируемые поправки в закон «О политических объединениях граждан» и Избирательный кодекс были приняты единогласно в первом чтении 80 голосами.



Согласно законодательному пакету «Грузинской мечты», политические партии больше не смогут получать финансовые и материальные пожертвования от юридических лиц. По этому же проекту, верхний предел общей допустимой суммы расходов партии в течение года снижается с 0,05% до 0,04% валового внутреннего продукта предыдущего года.



Как поясняет «Грузинская мечта», в случае принятия упомянутого проекта Грузия примет во внимание опубликованную Венецианской комиссией 12 июня 2023 года рекомендацию по деолигархизации, в которой говорится о запрете возможности финансирования политических партий юридическими лицами.



«Соответственно, политические партии не смогут финансироваться юридическими лицами, а также сократится общая сумма расходов партии в течение года, что, в свою очередь, обеспечит существование только здоровой конкуренции между партиями и создает возможность сохранения справедливой избирательной среды и ее дальнейшего развития», - заявляют в «Грузинской мечте».





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