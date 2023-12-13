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Парламент поддержал инициативу о запрете финансирования партий юридическими лицами
13.12.2023 20:33
Парламент Грузии поддержал инициативу о запрете финансирования партий юридическими лицами.
Планируемые поправки в закон «О политических объединениях граждан» и Избирательный кодекс были приняты единогласно в первом чтении 80 голосами.
Согласно законодательному пакету «Грузинской мечты», политические партии больше не смогут получать финансовые и материальные пожертвования от юридических лиц. По этому же проекту, верхний предел общей допустимой суммы расходов партии в течение года снижается с 0,05% до 0,04% валового внутреннего продукта предыдущего года.
Как поясняет «Грузинская мечта», в случае принятия упомянутого проекта Грузия примет во внимание опубликованную Венецианской комиссией 12 июня 2023 года рекомендацию по деолигархизации, в которой говорится о запрете возможности финансирования политических партий юридическими лицами.
«Соответственно, политические партии не смогут финансироваться юридическими лицами, а также сократится общая сумма расходов партии в течение года, что, в свою очередь, обеспечит существование только здоровой конкуренции между партиями и создает возможность сохранения справедливой избирательной среды и ее дальнейшего развития», - заявляют в «Грузинской мечте».
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