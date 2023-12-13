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Боррель: Мы должны выполнить свои обещания, в Грузии дела идут хорошо
13.12.2023 20:52
По заявлению Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, расширение является важнейшей внешней политикой Евросоюза.
«Для меня, как человека, работающего во внешней политике, это принципиальный вопрос. У нас есть обязательства перед многими людьми на длительный срок, нам нужно поторопиться и выполнить работу. Нам необходимо адаптировать институциональную деятельность, чтобы лучше работать с более чем 27 членами. Это наша проблема. Мы должны выполнить наши обещания, избежать разочарований и оправдать возникшие ожидания», — сказал Борель.
Кроме того, Борель отметил, что Грузия добилась успеха и должна продолжать работать в правильном направлении.
«Грузия работает хорошо, Грузия добилась успеха. Грузия должна продолжать работать в правильном направлении», — сказал Жозеп Боррель.
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