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Боррель: Мы должны выполнить свои обещания, в Грузии дела идут хорошо


13.12.2023   20:52


По заявлению Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, расширение является важнейшей внешней политикой Евросоюза.

«Для меня, как человека, работающего во внешней политике, это принципиальный вопрос. У нас есть обязательства перед многими людьми на длительный срок, нам нужно поторопиться и выполнить работу. Нам необходимо адаптировать институциональную деятельность, чтобы лучше работать с более чем 27 членами. Это наша проблема. Мы должны выполнить наши обещания, избежать разочарований и оправдать возникшие ожидания», — сказал Борель.

Кроме того, Борель отметил, что Грузия добилась успеха и должна продолжать работать в правильном направлении.

«Грузия работает хорошо, Грузия добилась успеха. Грузия должна продолжать работать в правильном направлении», — сказал Жозеп Боррель.


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