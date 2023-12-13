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Макрон: Саммит ЕС в Брюсселе имеет решающее значение для Украины, Молдовы, Грузии и Западных Балкан


13.12.2023   20:58


Президент Франции заявил, что начинающийся завтра двухдневный саммит Евросоюза в Брюсселе имеет решающее значение для Украины, Молдовы, Грузии и всех Западных Балкан, об этом Эммануэль Макрон заявил во время встречи в Париже с премьер-министром Словении Робертом Голобом .

«Завтрашняя дискуссия будет решающей для Украины, Молдовы, Грузии и всех Западных Балкан. Это также будет иметь решающее значение для государств-членов. Именно поэтому мы одновременно работаем над реформированием нашего Союза», — заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер также отметил, что Франция готова поддерживать Украину в военном, экономическом, гуманитарном и дипломатическом плане, пока это необходимо, поскольку «на карту поставлена ​​наша коллективная безопасность, общие ценности и международный порядок, основанный на праве».

Со своей стороны премьер-министр Словении Роберт Голоб отметил, что расширение Евросоюза в направлении Украины, Молдовы и Грузии важно.

«Мы согласны с тем, что расширение в направлении Украины, Молдовы и Грузии важно. Однако нам также не следует забывать о Западных Балканах, которые являются частью этого европейского будущего. Мы хотим, чтобы это расширение было эффективным. Нам необходимо реформировать процедуру принятия решений внутри ЕС».


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