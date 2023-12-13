

Президент: Мы сегодня не имеем права ничего уступать России

13.12.2023 22:06





«Решение наших европейских [расширение ЕС – ред.] и американских друзей в эти дни также относительно войны в Украине [выделение дополнительного финансирования, которое было заблокировано в Конгрессе – ред.] будет очень важным посланием. Ни мы, ни вы не имеем право сегодня уступить что-либо России", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на приеме во дворце Орбелиани, где она принимает послов стран-членов ЕС.



Президент считает возможное негативное решение лидеров ЕС на саммите 14-15 декабря подарком России и заявила, что, несмотря на рекомендации Еврокомиссии, Россия пытается "спутать карты".



На мероприятии президент передаст послу ЕС подписи граждан, поддерживающих внешнеполитический курс Грузии в ожидании важного решения ЕС.



8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС с рядом оговорок, а в случае Украины и Молдовы - начать переговоры о вступлении. После рекомендации Европейской комиссии окончательное решение примет Европейский совет. Все 27 стран-членов ЕС должны поддержать эту рекомендацию. 14-15 декабря лидеры государств должны утвердить окончательное решение в Европейском совете.





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