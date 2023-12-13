

Президент Грузии проводит заключительное мероприятие в рамках кампании «Наш голос за Европу»

13.12.2023 22:07





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела заключительное мероприятие в рамках кампании «Наш голос за Европу».



На нем присутствовали аккредитованные в Грузии послы, представители оппозиции и бывшего правительства.



«Сегодня заканчивается кампания, начавшаяся 8 ноября, направленная на вовлечение общественности в последнюю мобилизацию, которая приведет нас к 15 декабря. Было важно еще раз направить голос Грузии в Европу. Это не был голос президента или какой-либо отдельной группы, поэтому я подумала, что начну сама, а продолжим все вместе. Мы прошли много важных этапов. Это началось с того, когда мы присоединились к ОБСЕ, и знаменитого выступления Зураба Жвания в Совете ОБСЕ. Наш содержательный европейский путь связан с Зурабом Жвания.



Надеюсь, что через два дня мы снова будем праздновать так, как праздновали 8 ноября. Мы знаем, что 15 декабря ничего не заканчивается. После 15 декабря мы все вместе будем вдвойне обязаны продолжить совместный путь. Нам предстоит много дел. Мы ничего не добьемся, если нас разделят и натравят друг на друга. Мне не нравится говорить только о деполяризации, когда у нас есть свои принципы — а именно, что единство является самой большой силой. Мы не можем быть едины во всем, но я уверена, что начинается год выборов и предстоит много политических споров, порой жарких дискуссий, и на этом пути должно быть единство, которое, я надеюсь, начнется 15 декабря.



Я хочу поблагодарить всех кто пришел сюда — независимо от того, были они во власти или нет, находятся ли у власти или в оппозиции, кто хоть немного внес свой вклад в тот результат, который должен быть достигнут в эти дни и потребует дальнейшей работы. Это благодарность общества Грузии, которую мы все разделяем», — заявила Саломе Зурабишвили.



Кроме того, Саломе Зурабишвили передала послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому подписи граждан Грузии в поддержку вступления страны в ЕС, собранные в рамках одноименной кампании.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





