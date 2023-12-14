

Сегодня в Брюсселе откроется саммит Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос расширения ЕС

14.12.2023 10:55





Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского совета. Согласно информации, опубликованной на сайте ЕС, лидеры Евросоюза обсудят последние события агрессивной войны России против Украины и непрерывную поддержку ЕС Украины и ее народа.



Кроме того, в ходе саммита лидеры Евросоюза обсудят политику расширения ЕС, в том числе, процесс стабилизации и ассоциации, а также последующие шаги с этой точки зрения.



Пакет расширения касается предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, начало переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также стран Западных Балкан.



Следует отметить, что вчера Европарламент утвердил резолюцию, призывающую Европейский совет начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата.



Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что на основании обсуждения последней встречи в октябре 2023 года лидеры ЕС с целью достижения соглашения рассмотрят многолетние финансовые рамки на 2021-2027 годы.





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