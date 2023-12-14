|
|
|
Сегодня в Брюсселе откроется саммит Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос расширения ЕС
14.12.2023 10:55
Сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского совета. Согласно информации, опубликованной на сайте ЕС, лидеры Евросоюза обсудят последние события агрессивной войны России против Украины и непрерывную поддержку ЕС Украины и ее народа.
Кроме того, в ходе саммита лидеры Евросоюза обсудят политику расширения ЕС, в том числе, процесс стабилизации и ассоциации, а также последующие шаги с этой точки зрения.
Пакет расширения касается предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, начало переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также стран Западных Балкан.
Следует отметить, что вчера Европарламент утвердил резолюцию, призывающую Европейский совет начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной и предоставить Грузии статус кандидата.
Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что на основании обсуждения последней встречи в октябре 2023 года лидеры ЕС с целью достижения соглашения рассмотрят многолетние финансовые рамки на 2021-2027 годы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна