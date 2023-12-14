

Герчинский: Посол ЕС: надеюсь ваш голос услышат во всех 27 столицах государств-членов ЕС

14.12.2023 11:18





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский выступил на заключительном мероприятии, посвященном кампании «Наш голос — Европе» во дворце Орбелиани. Дипломат выразил надежду, что усилия государства принесут результаты и в ближайшее время 27 стран-членов примут решение предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.



«Ваш голос весьма ясно и громко слышен в Брюсселе, и я надеюсь, что его также услышат во всех 27 столицах государств-членов ЕС. Сегодня мы все здесь, многие коллеги приехали из соседних стран, некоторые коллеги из своих столиц, чтобы принять участие в этом мероприятии.



Для меня это большая честь получить эти подписи и отправить их в электронном формате президенту Шарлю Мишелю, который проведет историческую встречу, которая начнется в 10:00 часов утра. Еще раз спасибо, я присоединяюсь к заявлению президента и также выражаю надежду, что нам еще раз будет дана возможность отпраздновать, и это будет замечательный день», — заявил Павел Герчинский.



Саломе Зурабишвили передала послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому подписи граждан Грузии в поддержку вступления страны в ЕС, собранные в рамках одноименной кампании.



Напомним, что президент Грузии начала кампанию «Наш голос — Европе» 8 ноября. Она посещала разные районы страны, встречалась с представителями разных сфер и молодежью и собирала подписи поддерживающих европейский путь Грузии.





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