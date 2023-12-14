|
|
|
Глава Минсельхоза провел встречу с послом США
14.12.2023 12:03
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.
По информации министерства, на встрече стороны обсудили вопросы успешного сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Посол США Робин Данниган пожелала Грузии успехов в процессе европейской интеграции и выразила готовность поддержать министерство в работе, которую предстоит провести с целью гармонизации её с европейскими стандартами.
«На встрече мы говорили об увеличении торговли сельскохозяйственной продукцией, что означает увеличение количества грузинской продукции в Америке и привлечение большего количества американской продукции в Грузию. Мы также коснулись поддержки, которую Соединенные Штаты Америки оказали грузинским фермерам в более эффективном производстве, что позволяет им продавать свою продукцию как на местном рынке, так и за рубежом с более высокой прибылью.
У нас действительно прочное сотрудничество в аграрном секторе, и мы готовы это сотрудничество углублять», — заявила Робин Данниган.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна