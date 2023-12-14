

Глава Минсельхоза провел встречу с послом США

14.12.2023 12:03





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



По информации министерства, на встрече стороны обсудили вопросы успешного сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства и охраны окружающей среды.



Посол США Робин Данниган пожелала Грузии успехов в процессе европейской интеграции и выразила готовность поддержать министерство в работе, которую предстоит провести с целью гармонизации её с европейскими стандартами.



«На встрече мы говорили об увеличении торговли сельскохозяйственной продукцией, что означает увеличение количества грузинской продукции в Америке и привлечение большего количества американской продукции в Грузию. Мы также коснулись поддержки, которую Соединенные Штаты Америки оказали грузинским фермерам в более эффективном производстве, что позволяет им продавать свою продукцию как на местном рынке, так и за рубежом с более высокой прибылью.



У нас действительно прочное сотрудничество в аграрном секторе, и мы готовы это сотрудничество углублять», — заявила Робин Данниган.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





