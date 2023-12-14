

Президент Грузии: я не отказалась помиловать Саакашвили

14.12.2023 12:05





Президент Грузии поговорила с журналистом Радио Свобода Реем Фурлонгом о возможном помиловании экс-главы государства Михаила Саакашвили. «Я не отказалась», — сказала Саломе Зурабишвили комментируя вопрос корреспондента:



«Я не комментирую вопрос помилования, если только не подтверждаю, что помилую кого-то. И это не связано с тем, что ему (Саакашвили) принадлежит огромная роль в запуске грузинского пути (в Европу), хотя не только он, был и Шеварднадзе, кто первым открыл эти ворота. Зураб Жвания, которому несколько дней назад исполнилось бы 60 лет, сыграл главную роль, и все помнят его слова, он сказал это первым: «Я – грузин, следовательно, я – европеец». Все эти люди, все эти правительства и администрации сыграли свою роль. К сожалению, в Грузии правительства, которые хорошо начинают, потом становятся объектами критики», — цитирует президента «Эхо Кавказа».



Уклонилась Саломе Зурабишвили и от ответа на вопрос о возможном помиловании участника мартовских митингов Лазаре Григориадиса:



«Я упомянула, что это неправильно для президента любой страны – комментировать вопрос помилования, потому что это одно из дискреционных прав, которым обладает президент. И если вы начнете комментировать и давать объяснения по этому поводу, то это будет дискриминацией по отношению к другим людям, которые осуждены и которые также просили о помиловании, и их некому поддержать, включая журналистов за пределами страны», — сказала президент.



SOVA

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