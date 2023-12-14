

Армения выражает готовность восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

14.12.2023 13:03





«Армения выражает готовность создать и восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По словам главы правительства Армении, роль транспортных коммуникаций важна в обеспечении региональной стабильности, безопасности и мира в целом.



«Сегодня мы много обсуждаем вопрос открытия региональных коммуникаций, и я считаю очень важным отметить здесь готовность Армении предпринять очень эффективные и реальные шаги для открытия коммуникаций в нашем регионе. Армения выражает готовность создать и восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном. Причем, посредством двух ранее существовавших железных дорог. Первая — северный путь, соединяющий азербайджанский Газах с Тавушской областью Армении, вторая — южный путь, который, среди прочего, соединяет Азербайджан с Нахиджеваном. Мы считаем, что западные районы Азербайджана могут быть соединены с Нахиджеваном и внешним миром также северным маршрутом. Эту готовность мы выразили официально. Далее об автомагистралях, которые могут иметь северные, средние и южные маршруты, что откроет новые возможности для нашего региона. По сути, Армения может соединять и соединять другие страны по оси север-юг и восток-запад через перекресток мира.



При этом мы выражаем ту же готовность и в плане открытия железной дороги Армения-Турция, а также в плане реконструкции двух автомобильных дорог Армения-Турция, что окажет существенное влияние не только на наш регион, но и на международные экономические отношения в целом, культурные, политические связи, вопросы глобальной безопасности», — заявил Пашинян.





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