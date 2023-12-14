

Виктор Орбан: В отношении Грузии все хорошо, дело сделано, вас все любят

14.12.2023 13:27





«Все вас любят», — заявил сегодня, 14 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания Европейского совета по Грузии.



«По вопросу Грузии все хорошо. У вас все в порядке», — сказал Орбан.



Относительно Украины Орбан заявил, что расширение — это основанный на заслугах юридический процесс со своими условиями, и, по оценке Еврокомиссии, Украина не выполнила три из семи рекомендаций.



«Поэтому нет никаких оснований начинать переговоры с Украиной сейчас. Мы должны вернуться к этому вопросу после того, как Украина выполнит условия», — заявил Орбан.



Саммит Европейского совета проходит в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры стран-членов ЕС, среди прочего, обсудят возможность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы и предоставлении Грузии статуса кандидата.



Венгрия выступает против начала переговоров с Украиной. По мнению многих аналитиков, если Венгрия заблокирует путь Украины в ЕС, это помешает всем остальным странам, участвующим в процессе расширения, в том числе и Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





