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Виктор Орбан: В отношении Грузии все хорошо, дело сделано, вас все любят
14.12.2023 13:27
«Все вас любят», — заявил сегодня, 14 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания Европейского совета по Грузии.
«По вопросу Грузии все хорошо. У вас все в порядке», — сказал Орбан.
Относительно Украины Орбан заявил, что расширение — это основанный на заслугах юридический процесс со своими условиями, и, по оценке Еврокомиссии, Украина не выполнила три из семи рекомендаций.
«Поэтому нет никаких оснований начинать переговоры с Украиной сейчас. Мы должны вернуться к этому вопросу после того, как Украина выполнит условия», — заявил Орбан.
Саммит Европейского совета проходит в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры стран-членов ЕС, среди прочего, обсудят возможность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы и предоставлении Грузии статуса кандидата.
Венгрия выступает против начала переговоров с Украиной. По мнению многих аналитиков, если Венгрия заблокирует путь Украины в ЕС, это помешает всем остальным странам, участвующим в процессе расширения, в том числе и Грузии.
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