

Нидерланды поддерживают рекомендации ЕК относительно пакета расширения, в том числе, касательно Грузии

14.12.2023 14:15





Мы поддерживаем все рекомендации, которые комиссия дала относительно пакета расширения к этому саммиту Европейского совета, в том числе, касательно Грузии, - заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



«Я и мои коллеги будем много работать, чтобы достичь консенсуса как по будущим шагам, связанным с расширением, так и по вопросу выделения Украине помощи в объеме 50 миллиардов евро. Оба вопроса очень важны», - отметил премьер-министр Нидерландов.





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