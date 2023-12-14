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Нидерланды поддерживают рекомендации ЕК относительно пакета расширения, в том числе, касательно Грузии
14.12.2023 14:15
Мы поддерживаем все рекомендации, которые комиссия дала относительно пакета расширения к этому саммиту Европейского совета, в том числе, касательно Грузии, - заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«Я и мои коллеги будем много работать, чтобы достичь консенсуса как по будущим шагам, связанным с расширением, так и по вопросу выделения Украине помощи в объеме 50 миллиардов евро. Оба вопроса очень важны», - отметил премьер-министр Нидерландов.
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