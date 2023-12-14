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Боррель: Расширение – важнейший внешнеполитический механизм Евросоюза, важно принять правильные решения
14.12.2023 14:20
По заявлению верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, расширение является важнейшим внешнеполитическим механизмом Евросоюза.
«Это самая сильная возможность, которую мы имеем не только в отношении Украины, но и в отношении других стран-кандидатов в Балканском регионе и на Кавказе. Очень важно принять правильные решения», — сказал Боррель.
Европейский совет соберется сегодня и завтра в Брюсселе и обсудит пакет расширения, в который входят 10 стран.
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