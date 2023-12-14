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Роберта Метсола: Украина должна получить поддержку, то же самое касается Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины
14.12.2023 14:22
«Украина должна получить поддержку, то же самое касается Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола перед началом саммита ЕС.
«Договориться всегда возможно. Что касается расширения, совершенно очевидно, что это беспроигрышная ситуация для всех сторон. Украине необходимо оказать моральную, политическую и финансовую поддержку, которой она заслуживает, и это необходимо для нашей собственной безопасности. То же самое касается Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины. На каждом заседании Европейского совета я говорю, что мы хотели бы решения о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгену. Не могу поверить, что сейчас декабрь 2023 года, а мы все еще говорим о вступлении граждан Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону», — заявила Роберта Метсола.
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