

Ника Мелия готовится к созданию новой партии

14.12.2023 15:38





Бывший председатель «Единого национального движения», покинувший грузинскую оппозиционную партию неделю назад, сообщает о планах создать новую партию в ближайшее время. На вопрос журналистов, с кем он обсуждает будущее сотрудничество, Ника Мелия ответил, что каждый, для кого неприемлемы олигарх Бидзина Иванишвили и (экс-министр обороны) Давид Кезерашвили, будет рассматриваться как потенциальный партнер.



«Скоро у нас будет учредительный съезд, на котором будет создана политическая партия. Любой человек, который включится в партийную политику и для которого будет неприемлема политическая коррупция, торговля политикой, будут неприемлемы олигарх Иванишвили и олигархический типаж Кезерашвили, каждого такого человека я обязательно буду рассматривать как потенциального поствыборного партнера», — говорит Мелия.



Напомним, что 27 ноября лидер ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что экс-лидер партии Ника Мелия больше не числится в рядах партии. На вопрос, исключил ли он из партии Нику Мелия, который не подписал «манифест единства» на годовщину «Революции роз», лидер ЕНД ответил, что не он его «отпускал»: «Я его не отпускал, я его не прогонял, он решил, что не является членом национального движения. <> Он не зарегистрирован в «Национальном движении». Позже о своем уходе из партии сообщил и сам Мелия.



Вслед за оппозиционером о своем уходе заявили сотни уже бывших членов «Национального движения», в Батуми, Зугдиди, Чиатура, Хоби, Каспи, Кахети и Тбилиси.





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