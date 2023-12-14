

Грузинского моряка, упавшего в Румынии с корабля, унесло течением – Поисковые работы ведутся до сих пор

14.12.2023 16:17





По информации Агентства морского транспорта, вчера в Румынии с корабля упал грузинский моряк. Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, моряка унесло течением, поисковые работы продолжаются до сих пор.



«По информации, поступившей в Агентство морского транспорта Грузии, грузинский моряк упал с корабля, стоящего на якоре в 60 морских милях от берега, в акватории порта Констанца в Румынии.



Как нам известно, экипаж тогда же попытался помочь ему своими силами, бросив спасательный круг, но моряка унесло течением и поднять его на борт не удалось.



Согласно информации, полученной от консула Грузии в Румынии и румынской морской поисково-спасательной службы, капитан корабля сразу же проинформировал соответствующие службы и близлежащие суда о происшествии и немедленно начал спасательную операцию, которая продолжалась в течение всего дня 13 декабря. Операция по поиску моряка возобновилась сегодня, 14 декабря, и продолжается до сих пор», - сообщили в ведомстве.





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