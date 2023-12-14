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Каладзе: Орбан является одним из важных сторонников европейского будущего нашей страны
14.12.2023 16:18
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «важным сторонником» евроинтеграции Грузии.
Как заявил Каладзе в беседе с журналистами, он считает, что сейчас Грузия обязательно получит статус кандидата в Евросоюз.
«[Виктор] Орбан является одним из важных сторонников нашей страны, европейского будущего нашей страны, евроинтеграции. Так что, конечно, Грузия заслуживала этот статус и ранее, когда в свое время было принято это несправедливое решение в отношении Грузии. Но сейчас я думаю, что Грузия обязательно получит статус [кандидата в ЕС], что для нас важно», - сказал Каха Каладзе.
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