|
|
|
Олаф Шольц о предоставлении Грузии статуса кандидата
14.12.2023 16:18
«Евросоюз уже принял решение поддержать расширение, и сейчас мы обсуждаем это в отношении балканских стран, Молдовы, Грузии и особенно Украины», — заявил журналистам перед началом саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я убежден, что это необходимые дебаты в Европе. Нам необходимо добиться прогресса в процессах вступления. Евросоюз уже принял решение поддержать расширение, и сейчас мы рассматриваем его в отношении балканских стран, Молдовы, Украины и Грузии, особенно Украины. Мы считаем, что это необходимый знак того, что мы поддерживаем действия украинцев, которые направлены на выполнение всех мер, которые мы требуем», — заявил Олаф Шольц.
На вопрос, поддержит ли он предоставление Грузии статуса кандидата, Шольц ответил: «Мы поддерживаем предложение Еврокомиссии о расширении».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна