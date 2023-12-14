

Олаф Шольц о предоставлении Грузии статуса кандидата

14.12.2023 16:18





«Евросоюз уже принял решение поддержать расширение, и сейчас мы обсуждаем это в отношении балканских стран, Молдовы, Грузии и особенно Украины», — заявил журналистам перед началом саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц.



«Я убежден, что это необходимые дебаты в Европе. Нам необходимо добиться прогресса в процессах вступления. Евросоюз уже принял решение поддержать расширение, и сейчас мы рассматриваем его в отношении балканских стран, Молдовы, Украины и Грузии, особенно Украины. Мы считаем, что это необходимый знак того, что мы поддерживаем действия украинцев, которые направлены на выполнение всех мер, которые мы требуем», — заявил Олаф Шольц.



На вопрос, поддержит ли он предоставление Грузии статуса кандидата, Шольц ответил: «Мы поддерживаем предложение Еврокомиссии о расширении».





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