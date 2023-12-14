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Премьер-министр Болгарии: Мы обязательно поддержим Грузию
14.12.2023 16:20
По заявлению премьер-министра Болгарии Николая Денкова, они обязательно поддержат Грузию. Об этом он заявил журналистамперед саммитом Европейского совета.
«Мы обязательно поддержим Грузию. Считаем, что они заслуживают нашей поддержки», - сказал Николай Денков.
Денков отметил, что в случае с Украиной лидеры ЕС должны вместе прийти к общему решению.
«Надеюсь, что мы достигнем соглашения по Украине. Это очень важно», - отметил премьер-министр Болгарии.
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