

Премьер-министр Болгарии: Мы обязательно поддержим Грузию

14.12.2023 16:20





По заявлению премьер-министра Болгарии Николая Денкова, они обязательно поддержат Грузию. Об этом он заявил журналистамперед саммитом Европейского совета.



«Мы обязательно поддержим Грузию. Считаем, что они заслуживают нашей поддержки», - сказал Николай Денков.



Денков отметил, что в случае с Украиной лидеры ЕС должны вместе прийти к общему решению.



«Надеюсь, что мы достигнем соглашения по Украине. Это очень важно», - отметил премьер-министр Болгарии.





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