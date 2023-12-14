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Комментарии лидеров ЕС на саммите по вопросу расширения
14.12.2023 16:22
В Брюсселе проходит саммит ЕС, на котором будет обсуждаться пакет расширения, в том числе и предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Вот, что участвующие в саммите заявили перед его открытием.
Президент Европарламента Роберта Метсола:
«Главное — единство, у всех, конечно, разная позиция, каждый хочет чего-то большего или чего-то отличающегося, но именно поэтому мы сидим за столом, чтобы найти общий язык».
Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:
«Это самая сильная возможность, которую мы имеем не только в отношении Украины, но и в отношении других стран-кандидатов в Балканском регионе и на Кавказе. Очень важно принять правильные решения».
Президент Литвы Гитанас Науседа:
«Думаю, у нас есть исторический шанс принять очень смелые решения относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой. Это в наших руках, мы можем воспользоваться этим шансом или упустить его…
Мои друзья из Грузии действительно очень многое сделали для осуществления реформ. Да, всегда есть проблемы, которые можно решить в будущем. Однако сейчас у нас политическая ситуация, когда нам приходится принимать решения, решения не только по Украине и Молдове, но также по Грузии и Боснии и Герцеговине».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:
«С Грузией все хорошо. Все любят вас».
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:
«Я и мои коллеги будем много работать, чтобы достичь консенсуса как по будущим шагам, связанным с расширением, так и по вопросу выделения Украине помощи в объеме 50 миллиардов евро. Оба вопроса очень важны».
Премьер-министр Болгарии Николай Денков:
«Мы обязательно поддержим Грузию. Считаем, что они заслуживают нашей поддержки… Надеюсь, что мы достигнем соглашения по Украине. Это очень важно».
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