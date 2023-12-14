

В Грузии депутатам парламента подняли зарплаты почти в два раза

14.12.2023 16:22





Зарплаты депутатов парламента Грузии следующего, 11-го созыва увеличится почти в два раза.



Соответствующие поправки в регламент в третьем, окончательном чтении приняли 13 декабря 80 голосами. Против не голосовал никто из присутствующих на заседании депутатов.



Согласно поправкам, месячная зарплата депутата, который не занимает никакой должности в парламенте, составит 8 250 лари (более 3 тысяч долларов) вместо нынешних 4 624 лари (более 1,7 тысячи долларов). Зарплаты зместителя председателя комитета, замглавы фракции вырастут с 4 740 лари до 8,5 тысячи лари (более 3,1 тысячи долларов), спикера парламента – с 3 260 лари (более 1,2 тысячи долларов) до 10 тысяч лари (более 3,6 тысячи лари).



Председатели комитета и главы фракции будут получать 9 тысяч лари (более 3,3 тысячи долларов) вместо нынешних 5 540 лари (более 2 тысяч долларов).



Закон вступит в силу в январе 2025 года, то есть после парламентских выборов осенью 2024 года.





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