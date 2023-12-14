

Мэрия Тбилиси разъяснила причины масштабных заторов 13 декабря

14.12.2023 16:23





Как сообщили в Мэрии Тбилиси, вчера, 13 декабря, четыре дорожно-транспортных происшествия в одном районе стали причиной масштабных заторов в столице. Об этом Netgazeti сообщили в столичной мэрии.



Как указали в мэрии, причиной пробок является увеличение количества автомобилей в столице. В частности, по их данным, сейчас в Тбилиси 650 тысяч автомобилей, причем их количество особенно возросло после пандемии.



«До пандемии среднегодовой прирост автомобилей составлял 7-8%, а после окончания пандемии этот показатель превысил 40%, в результате чего мы получили 650 тысяч автомобилей в городе и высокую зависимость от них», — говорится в сообщении.



В мэрии также поясняют, что реализующиеся в настоящее время инфраструктурные проекты также сокращают пропускную способность города.



«В этот период дорожно-транспортное происшествие или любое другое нарушение на двухполосной дороге приводит к снижению пропускной способности более чем на 50%, что естественно по цепной реакции отражается и на близлежащих улицах. За важными перекрестками города ведется наблюдение посредством камер наблюдения и в тесной координации с патрульной службой МВД. Им ​​немедленно поступает информация, за которой следует мгновенное реагирование. Однако зачастую для разгрузки дороги требуется дополнительное время.



Что касается затора, который наблюдался в столице вечером 13 декабря, сообщаем, что в одном ареале четыре ДТП, привели к заторам и вызванным ими парализацией движения на близлежащих улицах», — указано в заявлении.



В сообщении также отмечается, что в Тбилиси проводится транспортная реформа, имеющая «первостепенное значение для повышения мобильности города и снижения зависимости от автомобилей».





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