

Каха Каладзе о помиловании Саакашвили

14.12.2023 16:49





У нее была принципиальная позиция, сегодня в связи с этим ее мнение отличается, - так откликнулся мэр Тбилиси Каха Каладзе на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу помилования Михаила Саакашвили.



На вопрос, не означает ли пояснение Саломе Зурабишвили, что она не отказывалась помиловать Саакашвили, что она задумалась над этим вопросом и помилует его, Каладзе ответил: «Я ничего не могу исключать, она делает такие заявления, и у них такая повестка дня, что все ожидаемо».



«Соответственно, следует спросить об этом ее. У нее была принципиальная позиция, сегодня в связи с этим ее мнение отличается, поэтому лучше будет задать этот вопрос ей. Я ничего не могу исключать, однако хочу сказать одно, вы знаете, что Саакашвили в связи с некоторыми вопросами осужден, однако мы слышали заявление прокуратуры, что и по другим делам ведется расследование, так что давайте подождем», - сказал Каладзе.



На вопрос, возможна ли отставка Саломе Зурабишвили, ее участие в выборах и каковы будут ее шансы, Каладзе ответил, что «она не может реально внести какие-либо изменения в нынешнюю политическую ситуацию в Грузии, хотя бы в оппозиционном спектре».



«То, что говорят иностранцы не имеет существенного значения, главное, что говорит население страны. Все политики и политические партии должны это учитывать», - сказал Каладзе.





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