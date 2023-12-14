

Хабеишвили: Мое мнение о Саломе Зурабишвили изменится, если она примет свободное решение и помилует Саакашвили

14.12.2023 16:49





«Саломе Зурабишвили может доказать свою независимость в своих решениях, если помилует Саакашвили. Я изменю свое мнение о ней, если она примет свободное решение», — заявил председатель партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили.



Хабеишвилип прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, где она говорит: «Я не отказывалась помиловать Михаила Саакашвили, я не комментирую помилование, пока не скажу, что кого-то помилую».



По мнению Левана Хабеишвили, Саломе Зурабишвили одной подписью может доказать, что она действительно поддерживает европейское будущее Грузии.



«Соответственно ее высказывание правильное и адекватное, хотя важен каждый день, человек проводит свою жизнь в политическом плену. Если будет смягченное заявление с ее стороны, я это приветствую. В целом в политике так и происходит – Саломе Зурабишвили для нас неприемлемая политическая фигура, хотя мы не поддержали ее импичмент, потому что это бы не принесло пользы нашей стране. Поэтому решение должно приниматься не на основе личного мнения, а на благо народа. Нашей стране не нужен заключенный Путина в тюрьме», — заявил Хабеишвили.





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