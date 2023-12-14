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По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили для регионов Грузии закуплены новые автобусы
14.12.2023 16:51
Население районов Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети будет обслуживать новый 51-местный автобус Isuzu.
Проект предусматривает закупку 154 единиц 8-метровых автобусов Isuzu, которые будут распределены по 38 муниципалитетам страны.
Автобусы будут служить для внутренних и междугородних перевозок граждан. Оборудованные по современным стандартам, они рассчитаны на 47 пассажиров и адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
С приобретением новых комфортабельных автобусов стандарта EURO 5 проблема внутреннего транспорта жителей регионов будет решена на годы.
Кроме того, будут созданы новые рабочие места. На приобретение новых автобусов из бюджета выделено 53 миллиона лари.
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