

По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили для регионов Грузии закуплены новые автобусы

14.12.2023 16:51





Население районов Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети будет обслуживать новый 51-местный автобус Isuzu.



Проект предусматривает закупку 154 единиц 8-метровых автобусов Isuzu, которые будут распределены по 38 муниципалитетам страны.



Автобусы будут служить для внутренних и междугородних перевозок граждан. Оборудованные по современным стандартам, они рассчитаны на 47 пассажиров и адаптированы для людей с ограниченными возможностями.



С приобретением новых комфортабельных автобусов стандарта EURO 5 проблема внутреннего транспорта жителей регионов будет решена на годы.



Кроме того, будут созданы новые рабочие места. На приобретение новых автобусов из бюджета выделено 53 миллиона лари.





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