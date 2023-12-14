

Роберта Метсола: От имени Европарламента хотела бы вам сказать, что мы очень близки с Грузией

14.12.2023 18:34





От имени Европарламента хотела бы вам сказать, что мы очень близки с Грузией, конечно, у нас есть вопросы, но если будет возможность сделать следующий шаг, как только будут выполнены условия, мы будем над этим работать, - заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос "Интерпрессньюс" о том, насколько быстро могут начаться переговоры о вступлении в ЕС в случае получения Грузией статуса кандидата и как официальный Тбилиси выполнил рекомендации Евросоюза.



Как отметила Роберта Метсола, Европарламент очень активно наблюдает за вопросами Грузии, и как только рекомендации будут выполнены, начнется работа над следующими шагами.



«Мы видели рекомендацию Еврокомиссии касательно того, что Грузия выполнила условия Евросоюза. Я не могу заранее определить, какими могут быть решения Европейского совета, но хочу сказать от имени Европейского парламента, что мы очень внимательно наблюдаем, мы близки с Грузией, мы всегда громко говорили о поддержке. Конечно, у нас есть вопросы, и на эти вопросы должны быть даны ответы. Но если будет возможность предпринять следующий шаг, как только условия будут выполнены, мы будем работать над этим», - сказала Роберта Метсола.





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