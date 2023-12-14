

Согласно существующему к этому времени проекту, Европейский совет соглашается предоставить Грузии статус кандидата

14.12.2023 18:35





Согласно существующему к этому времени проекту итогов заседания Европейского совета, который удалось получить грузинским СМИ, в том числе «Интерпрессньюс», Европейский совет соглашается предоставить Грузии статус кандидата.



«Европейская комиссия решила предоставить Грузии статус страны-кандидата с учетом того, что будут предприняты соответствующие шаги, определенные рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года», - говорится в проекте заключения.



Что касается Украины и Молдовы, то согласно этому же проекту Европейский совет принимает решение открыть переговоры о вступлении с данными двумя странами.



«Европейский совет решил открыть переговоры о вступлении с Украиной и Республикой Молдова. Европейский совет предлагает Совету принять рамки переговоров с учетом того, что соответствующие шаги, определенные рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, будут предприняты», - говорится в проекте заключения.



Следует отметить, что проект заключения заседания Европейского совета, имеющийся в распоряжении «Интерпрессньюс», датирован 13 декабря и не является окончательным, а значит, может измениться.





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