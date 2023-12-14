

Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС -

14.12.2023 18:35





Во время видеоконференции на саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза не предавать веру людей в Европу.



В ходе дистанционного участия в нынешней встрече в Брюсселе Зеленский также отметил, что Киев выполнил всю домашнюю работу в соответствии с требованиями ЕС.



«Этот день войдет в историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама же подготовила. Сегодня Я прошу вас сегодня об одном — не предайте народ и его веру в Европу. ​Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому союзу выжить? ​Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пропуск от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение», — заявил Владимир Зеленский.





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