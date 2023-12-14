

Роберта Метсола: Европарламент считает, что расширение укрепляет европейский континен

14.12.2023 18:36





«Сейчас не время останавливаться. Мы должны показать единство сегодня, когда окно возможностей открыто. Это окно должно оставаться открытым, потому что если мы его закроем, то это будет означать потерю исторического шанса», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.



По ее словам, Украина и Молдова провели реформы, завершили свою работу, и теперь следующим шагом для них должно стать начало переговоров.



«Речь идет не об ускорении вступления, это будет решение, основанное на соблюдении критериев, которые мы определили. Наши страны прошли этот путь к вступлению в Европейский союз, и мы знаем, насколько важен этот шаг, потому что это сигнал поддержки народа. Это относится как к Грузии, так и к Боснии и Герцеговине, при условии соблюдения критериев. При принятии этого политического решения мы должны учитывать геополитическую ситуацию в Европе сегодня, а также цену, которую нам придется заплатить в случае бездействия. Если мы оставим вакуум, то этот вакуум заполнят другие акторы, чья повестка дня отличается от нашей», — заявила Роберта Метсола.



По ее словам, позиция Европарламента очень ясна – Европарламент считает, что расширение укрепляет европейский континент, способствует миру, стабильности и безопасности.



«Расширение приносит пользу обществу, людям, и люди ожидают наших действий. Не знаю, как долго продлится саммит, но надеюсь на решения. Мы должны быть готовы к расширению, а это требует реформ. В связи с необходимостью реформ мы определенно рассматриваем усиление и интенсивность дискуссий на тему того, каким должен быть Европейский союз в будущем», — заявила Роберта Метсола.





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