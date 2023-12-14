

Тбилиси стоит в многокилометровых пробках

14.12.2023 18:37





Чрезмерное количество транспортных средств и большое число автоаварий – главные причины пробок в Тбилиси, заявил сегодня журналистам столичный мэр Каха Каладзе.



В четверг вечером Тбилиси встал в многокилометровых пробках. Водители жаловались, что стоят на одном месте по два-три часа. Пользователи Facebook делились фото и видео загруженных дорог, отмечая в публикации мэрию.



В СМИ распространилась информация, что именно из-за пробок спасатели опоздали на тушение пожара на улице Кавтарадзе, где погиб один человек.



«Пробки – одна из проблем, и основная ее причина – чрезмерное количество транспортных средств. В час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. Вчера только в районе Ваке-Сабуртало произошло 54 дорожно-транспортных происшествия. Ясно, что это феномен», – заявил Каладзе.



При этом мэр Тбилиси считает, что «ни у скорых, ни у пожарных проблем с точки зрения передвижения нет», поскольку в Грузии им всегда уступают дорогу.



Оппозицию, которая говорит о провальной транспортной политике команды Каладзе, мэр обвиняет в спекуляциях. Он предложил оппонентам отказаться от пустой критики и «сказать, что нужно сделать».



Пробки прокомментировал и глава городской транспортной службы Виктор Цилосани. По его наблюдению, хаос на дорогах обычно начинается из-за «небольшого ДТП» и вчерашний день не был исключением.



«Я неоднократно говорил, что, помимо того, что в Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей и, по моему мнению, эта тенденция катастрофически растет, зачастую причина паралича города – небольшое дорожно-транспортное происшествие, и это по цепочке передается от одной улице к другой. Чем больше таких ДТП происходит в пиковый период, тем болезненнее это для города», – написал Цилосани на своей странице в Facebook.





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