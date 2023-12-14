

Что написано в проекте решения саммита ЕС?

14.12.2023 18:47





Проект решения саммита Европейского совета предусматривает предоставление Грузии статуса кандидата и начало переговоров с Украиной и Молдовой.



В распоряжении Netgazeti оказался последний вариант проекта саммита ЕС, однако, в связи с тем, что консенсус еще не достигнут, его текст может измениться до окончания саммита.



В настоящее время существующий проект в части расширения выглядит следующим образом:



Европейский совет принимает решение начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова. Европейский совет предлагает Совету принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, указанные в рекомендациях Комиссии от 8 ноября 2023 года;



Европейский совет принимает решение предоставить Грузии статус страны-кандидата, принимая во внимание, что шаги, предусмотренные рекомендацией Комиссии от 8 ноября 2023 года, будут предприняты;



Европейский совет готов начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства;



ЕС готов завершить начальный этап переговоров о вступлении с Северной Македонией, как только Северная Македония завершит конституционные изменения. Европейский совет призывает Северную Македонию ускорить завершение этих изменений.



В проекте заключения также говорится, что ЕС продолжит поддерживать Молдову и Грузию в решении проблем, с которыми они столкнулись в результате агрессивной войны России против Украины.



Саммит Европейского совета проходит в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры стран-членов ЕС обсуждают, среди прочего, возможность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы и предоставления Грузии статуса кандидата.



Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины. Отсутствие консенсуса по этому вопросу может повлиять на решение относительно Грузии.



Нетгазета

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