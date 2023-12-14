

Хабеишвили: Важно чтобы молодежь участвовала в деятельности властей

14.12.2023 18:47





«Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» планируют провести молодежный форум, на котором пообщаются с участниками о политических перспективах Грузии. До начала мероприятия председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили заявил:



«Очень важно не только вовлечение молодежи, но и ее участие в реализации деятельности властей. Соответственно, «Коалиция Победы», «Единое национальное движение» должны рассматриваться молодыми людьми как возможность прийти к власти и управлять страной на благо народа.



Очень важно их привлечь, провести с ними дискуссию, поскольку колоритная молодежь, умная, образованная, красивая молодежь должна прийти к власти и управлять правительством, а не то, что мы видели раньше, когда они сдают разные регионы, разные государственные учреждения, по дружбе, по родству, доверенными людям олигарха.



Самое главное, чтобы инициативу проявили молодые люди, чтобы они были членами победившей коалиционной команды, которая в итоге сформирует правительство», — сказал Леван Хабеишвили.





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