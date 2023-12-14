

Вашадзе: Gомилование Саакашвили будет правильным поступком

14.12.2023 18:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна воспользоваться своим правом и помиловать Михаила Саакашвили, считает лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



«У президента есть функция помилования, которая должна использоваться исходя из государственных и национальных интересов. Я думаю, что помилование Михаила Саакашвили будет очень правильным поступком с её стороны, остальное уже зависит от неё. Я думаю, что президент должна использовать это право в отношении к Михаилу Саакашвили, поскольку Михаил Саакашвили в данном случае является символом европейских устремлений Грузии, борьбы с российским влиянием.



Юридически это абсолютно возможно. Там, где установлен приговор, по которому президент Саакашвили находится в тюрьме, его вполне возможно помиловать», — отметил Вашадзе.



Впрочем, оппозиционер не уверен, что Саломе Зурабишвили принимает независимые решения.



«Чтобы окончательно сформировать это мнение, мне нужно помимо встреч и инициатив увидеть конкретные шаги. Одним из шагов является помилование Михаила Саакашвили. Исходя из этого и будет сформирована окончательная позиция – независима ли она от влияния Иванишвили», — сказал Вашадзе.



Напомним, что президент Грузии говорила о возможном помиловании экс-главы государства Михаила Саакашвили с журналистом Радио Свобода Реем Фурлонгом. «Я не отказалась», — сказала Саломе Зурабишвили комментируя вопрос.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





