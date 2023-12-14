

Еврокомиссар также подчеркнула важность Черноморского региона и порта Анаклия в целом

14.12.2023 20:06





Я знаю, что в Европе есть компании, которые имеют большие интересы в связи с портом Анаклия - Властям Грузии решать, какого вида инвестиции и от кого они получат

Еврокомиссар по вопросам транспорта - Я знаю, что в Европе есть компании, которые имеют большие интересы в связи с портом Анаклия - Властям Грузии решать, какого вида инвестиции и от кого они получат





Я знаю, что в Европе есть компании, которые имеют большие интересы в связи с портом Анаклия - властям Грузии решать, какого вида инвестиции и от кого они получат, мы не можем ставить условие касательно этого , - об этом сообщила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велан на встрече с журналистами в Брюсселе.



Она ответила на вопрос, какое восприятие у Европы в связи с китайскими инвестициями в Анаклию.



По ее словам, в процессе переговоров европейских компаний с властями Грузии на повестке дня может оказаться и альтернативное решение, отличное от китайского.



«У нас также есть китайские инвестиции в Европе. Конечно, мы конкуренты на глобальном рынке, но какого рода инвестиции и от кого получат, решать властям Грузии, мы не можем ставить условия в этом отношении. В конце концов, это решать Грузии, с кем она хочет делать инвестиции. Я знаю, что в Европе есть компании, которые имеют большие интересы в связи с портом Анаклия, и я думаю, что в то время, когда у них будут переговоры с вашими властями, могут проявиться альтернативные решения, но, повторюсь, это решать Грузии, и мы не можем оказывать влияние на это», - заявила еврокомиссар.



Еврокомиссар также подчеркнула важность Черноморского региона и порта Анаклия в целом.



«Я думаю, что Черноморский регион показывает свой потенциал, а также свою важность, потому что, когда само Черное море было заблокировано Россией, мы увидели, какой ущерб это нанесло. Мы видим, насколько это важно для мирового рынка.



Мы видим растущее значение в случае порта Анаклия, и я думаю, что связь порта Анаклия с ЕС должна развиваться, потому что это часть Среднего коридора. Я думаю, нам следует работать вместе в этом направлении», - сказала еврокомиссар.





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