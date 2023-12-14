

Дилан Уайт: У НАТО нет информации, указывающей на преднамеренное нападение на союзников по Альянсу

14.12.2023 20:07





«НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников», — заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт по поводу сбитого российского беспилотника в Румынии.



«Мы решительно осуждаем нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная. НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с румынскими властями», — заявил представитель НАТО.



Дрон упал недалеко от границы с Украиной в Румынии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





