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Дилан Уайт: У НАТО нет информации, указывающей на преднамеренное нападение на союзников по Альянсу
14.12.2023 20:07
«НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников», — заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт по поводу сбитого российского беспилотника в Румынии.
«Мы решительно осуждаем нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная. НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с румынскими властями», — заявил представитель НАТО.
Дрон упал недалеко от границы с Украиной в Румынии.
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