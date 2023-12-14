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Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата
14.12.2023 21:46
Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата.
Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в информации, распространенной в социальной сети X.
Кроме того, Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
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