

Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата

14.12.2023 21:46





Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата.



Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в информации, распространенной в социальной сети X.



Кроме того, Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





