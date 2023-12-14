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Гарибашвили: Поздравляю, Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС


14.12.2023   21:48


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети прокомментировал предоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.

«Поздравляю! Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС», — пишет Ираклий Гарибашвили.

Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.


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