

Гарибашвили: Поздравляю, Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС

14.12.2023 21:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети прокомментировал предоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.



«Поздравляю! Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС», — пишет Ираклий Гарибашвили.



Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.





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