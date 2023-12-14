

Грузия стала страной-кандидатом в Евросоюз

14.12.2023 21:49





Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.



О решении написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.



«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Совет Европейского союза предоставил Грузии статус кандидата, и ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только она достигнет необходимой степени соответствия критериям членства, и созвал комиссию, чтобы подготовить отчет к марту с целью принятия такого решения. Яркий сигнал надежды для их народов и нашего континента», — пишет Шарль Мишель.



8 ноября Еврокомиссия обратилась к Европейскому совету с положительной рекомендацией о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.



Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты», объявил в марте 2022 года, что Грузия подала заявку в Европейский моюз для получения статуса кандидата на членство. 3 марта того же года официальную заявку на членство подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.





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