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Шарль Мишель: Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
14.12.2023 21:52
«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.
Как пишет Мишель, Совет Евросоюза предоставил Грузии статус кандидата, Евросоюз начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной.
«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Совет Европейского союза предоставил Грузии статус кандидата, и ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только она достигнет необходимой степени соответствия критериям членства, и созвал комиссию, чтобы подготовить отчет к марту с целью принятия такого решения. Яркий сигнал надежды для их народов и нашего континента», — пишет Шарль Мишель.
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