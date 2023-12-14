

Шарль Мишель: Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

14.12.2023 21:52





«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.



Как пишет Мишель, Совет Евросоюза предоставил Грузии статус кандидата, Евросоюз начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной.



«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Совет Европейского союза предоставил Грузии статус кандидата, и ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только она достигнет необходимой степени соответствия критериям членства, и созвал комиссию, чтобы подготовить отчет к марту с целью принятия такого решения. Яркий сигнал надежды для их народов и нашего континента», — пишет Шарль Мишель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





