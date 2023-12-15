

Мария Пейчинович-Бурич: Я приветствую решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

15.12.2023 00:05





Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в социальной сети комментирует сегодняшнее решение Европейского совета предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС и начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.



«Я приветствую сегодняшнее решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с нашими государствами-членами, Украиной и Молдовой, и предоставить статус кандидата нашему государству-члену, Грузии. Совет Европы готов и дальше поддерживать эти страны на пути в Евросоюз», — написала Мария Пейчинович-Бурич.



Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.





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