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Мария Пейчинович-Бурич: Я приветствую решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС
15.12.2023 00:05
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в социальной сети комментирует сегодняшнее решение Европейского совета предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС и начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
«Я приветствую сегодняшнее решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с нашими государствами-членами, Украиной и Молдовой, и предоставить статус кандидата нашему государству-члену, Грузии. Совет Европы готов и дальше поддерживать эти страны на пути в Евросоюз», — написала Мария Пейчинович-Бурич.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС.
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