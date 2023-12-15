

Каладзе: Историческим решением наши европейские партнеры сказали нам, что Грузия является частью Европы

15.12.2023 11:35





Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравляет общество с решением Еврокомиссии, согласно которому Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС.



На заседании столичного муниципального собрания (сакребуло), где он представляет годовой отчет, Каладзе заявил, что обещание партии «Грузинская мечта» выполнено и «страна еще никогда так твердо не стояла на пути европейской интеграции».



«Поздравляю всю Грузию. Этим историческим решением наши европейские партнеры сказали нам, что Грузия является частью Европы, которая заслуживает достойного места в большой европейской семье. Грузия сделала исторический выбор много веков назад, и сегодня мы имеем то, что является результатом совместных усилий наших предков, населения Грузии и властей.



Это заслуга реформ, которые провела правящая политическая команда. Обещание партии «Грузинская мечта» выполнено, наша страна никогда так твердо не стояла на пути европейской интеграции. Я хотел бы поблагодарить каждого публичного служащего, который был вовлечен в важный процесс реализации реформ, я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров, которые, конечно же, поддержали нашу страну и спасибо Европейскому совету за его решение. Это начало важнейшего этапа в истории нашей страны, который должен раз и навсегда поставить Грузию на рельсы европейского будущего.



Каким бы верным менеджментом не управлялся город, развитие и прогресс там, где царит мир. Мир – это главный фундамент, на котором базируются все остальные хорошие дела. Помню, ровно год назад, в этом самом зале, сколько оскорбительных высказываний мы услышали только потому, что объявили мир своим новогодним желанием и слоганом. Не только в этом году Тбилиси всегда будет городом мира, Тбилиси исторически является европейским городом со своей культурой, традициями, разнообразием. Теперь пришло время отразиться и на карте европейских столиц», - заявил Каладзе.





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