

Госдеп США приветствует решение Европейского совета о расширении

15.12.2023 11:39





США приветствуют принятое Европейским советом14 декабря решение о расширении Евросоюза, что является историческим моментом для Европы и трансатлантического партнерства, - отмечается в заявлении пресс-спикера Госдепартамента США. Мэтью Миллера.



«Решения начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС и начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только она будет соответствовать необходимым критериям, дают надежду и воодушевление этим странам и их народам продолжать необходимые реформы, чтобы добиться успеха в амбициях, связанных с ЕС Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства», - говорится в заявлении.



Мэтью Миллер подчеркивает, что Соединенные Штаты остаются решительным сторонником процесса расширения ЕС и будут поддерживать страны-кандидаты в ЕС в важных реформах, которые они реализуют на своем пути к членству в ЕС.



«В этот решающий момент для трансатлантического сообщества мы призываем их воспользоваться возможностью реализовать весь свой демократический и экономический потенциал и обеспечить свое будущее в Европе», — говорится в заявлении.





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