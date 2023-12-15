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Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро
15.12.2023 11:45
По заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро.
«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году в Совете Европы после соответствующей подготовки», — написал Виктор Орбан в социальной сети.
Накануне Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Как выяснилось, Виктора Орбана в зале не было, когда принималось решение. Премьер-министр Венгрии подтвердил, что воздержался при голосовании на заседании Европейского совета по вопросу начала процесса переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, заявив: «Начинать переговоры о вступлении с Украиной — плохое решение, Венгрия не участвовала в принятии данного решения».
Позже премьер-министр Бельгии Александр де Кро пояснил, что Виктор Орбан не использовал право вето по вопросу Украины, он просто не участвовал в голосовании.
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