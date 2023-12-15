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Салливан: Мы приветствуем историческое решение Евросоюза и важный прогресс для Грузии
15.12.2023 12:21
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приветствует решения Европейского совета.
«Мы приветствуем историческое решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, что является решающим шагом в осуществлении их евроатлантических устремлений. Мы также приветствуем значительный прогресс для Грузии и продолжим поддерживать стремления Западных Балкан к ЕС», — написал Салливан в социальной сети.
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