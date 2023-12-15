

Салливан: Мы приветствуем историческое решение Евросоюза и важный прогресс для Грузии

15.12.2023 12:21





Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приветствует решения Европейского совета.



«Мы приветствуем историческое решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, что является решающим шагом в осуществлении их евроатлантических устремлений. Мы также приветствуем значительный прогресс для Грузии и продолжим поддерживать стремления Западных Балкан к ЕС», — написал Салливан в социальной сети.





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