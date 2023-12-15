

Папуашвили поздравил председателя Рады Украины и председателя парламента Молдовы с решением Европейского совета

15.12.2023 12:26





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил председателя Рады Украины Руслана Стефанчука и председателя парламента Молдовы Игоря Гроссу с решением Европейского совета об открытии переговоров о присоединении к Евросоюзу.



Как отмечает председатель парламента, решение о начале переговоров является важным и прогрессивным шагом на пути к тесному партнерству с Евросоюзом.



«Я поздравляю своих коллег с решением Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Это важный шаг вперед на пути к тесному партнерству с ЕС. Сила в единстве!», — пишет Шалва Папуашвили в соцсети.







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