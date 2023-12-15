

Зурабишвили: Без грузинского народа не было бы этого большого достижения, это достижение всех

15.12.2023 12:35





«Я хочу поздравить всю Грузию, потому что знаю, что сегодня все рады, те, кто верил, те, кто не верил, те, кто меньше верил, сегодня все рады, потому что все знают, что это наше будущее и мы сделали очень большой, серьезный шаг к этому будущему», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, без желания грузинского народа достижение статуса кандидата было бы невозможно.



«Единство, сплоченность — наша величайшая сила, другой великой силы у нас нет. Это величайшая сила, способная добиться всего, так и есть, потому что никто не мог сказать раньше, что мы добьемся этого так скоро. Мы вообще о многом мечтаем, но достижения не приходят так легко, быстро, и это очень большое достижение. На всех нас, кто сегодня говорит, что мы добились этого вместе, лежит большая ответственность», — сказала Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского.



«Я хочу поблагодарить президента Украины, я только что разговаривала с Владимиром Зеленским, это большая заслуга его народа, так как этот ускоренный процесс, который мы полностью заслуживаем, происходивший сегодня в Брюсселе, его бы не произошло, если бы не борьба, самоотверженность украинского народа и эта двухлетняя жестокая война, за это мы должны выразить нашу благодарность», — заявила Зурабишвили.



Кроме того, по словам Саломе Зурабишвили, она примет участие в запланированном на завтра мероприятии.



«Я готова участвовать во всем, если меня пригласят на трибуну, хорошо, если нет, я буду с народом, и мы вместе отпразднуем завтрашний день, который не является последним. Это начало будущего Грузии, славного будущего, европейского будущего, и я всех с этим поздравляю», — заявила Саломе Зурабишвили.







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