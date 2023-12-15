Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Три депутата от оппозиции намерены заявляют участвовать в рабочем процессе вместе с властями


15.12.2023   12:51


Депутаты от оппозиции Тамар Кордзая, Теона Акубардия и Хатуна Самнидзе поздравляют граждан с получением статуса кандидата в члены ЕС и заявляют, что это сопряжено с ответственностью, и они будут участвовать в рабочем процессе вместе с властями.

Как заявила на совместном брифинге Тамар Кордзая, впереди очень много работы.

«Украина открыла эту возможность для всех, и мы их особенно поздравляем, поздравляем всю Грузию, всех, кто был рад, потому что это наша перспектива на будущее. Статус означает больший контроль каждого гражданина над властями, экономический прогресс, высокие стандарты в образовании, охране окружающей среды, социальной сфере. Это шанс двигаться вперед. Впереди у нас много работы», - заявила Кордзая.

По словам Хатуны Самнидзе, «радость сопровождается ответственностью, а это означает их внесение их вклада в этот процесс, и сотрудничество, несмотря на сложности».

«Мы осознаем свою долю ответственности и намерены серьезно включиться в этот процесс в рамках нашего мандата, а это означает сотрудничество и совместную работу. Это будет сложный процесс, но сегодня не тот день, чтобы говорить о проблемах, мы хотим поздравить каждого гражданина», - сказал Самнидзе.

Вместе с тем, как заявляют оппозиционные депутаты, решение президента Грузии пойти торжественное мероприятие по случаю получения статуса кандидата в члены ЕС, является правильным. По их словам, они тоже пойдут на это мероприятие.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна