

Три депутата от оппозиции намерены заявляют участвовать в рабочем процессе вместе с властями

15.12.2023 12:51





Депутаты от оппозиции Тамар Кордзая, Теона Акубардия и Хатуна Самнидзе поздравляют граждан с получением статуса кандидата в члены ЕС и заявляют, что это сопряжено с ответственностью, и они будут участвовать в рабочем процессе вместе с властями.



Как заявила на совместном брифинге Тамар Кордзая, впереди очень много работы.



«Украина открыла эту возможность для всех, и мы их особенно поздравляем, поздравляем всю Грузию, всех, кто был рад, потому что это наша перспектива на будущее. Статус означает больший контроль каждого гражданина над властями, экономический прогресс, высокие стандарты в образовании, охране окружающей среды, социальной сфере. Это шанс двигаться вперед. Впереди у нас много работы», - заявила Кордзая.



По словам Хатуны Самнидзе, «радость сопровождается ответственностью, а это означает их внесение их вклада в этот процесс, и сотрудничество, несмотря на сложности».



«Мы осознаем свою долю ответственности и намерены серьезно включиться в этот процесс в рамках нашего мандата, а это означает сотрудничество и совместную работу. Это будет сложный процесс, но сегодня не тот день, чтобы говорить о проблемах, мы хотим поздравить каждого гражданина», - сказал Самнидзе.



Вместе с тем, как заявляют оппозиционные депутаты, решение президента Грузии пойти торжественное мероприятие по случаю получения статуса кандидата в члены ЕС, является правильным. По их словам, они тоже пойдут на это мероприятие.





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