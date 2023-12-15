

Президент Украины поздравил Грузию со статусом кандидата в ЕС

15.12.2023 12:52





Президент Украины Владимир Зеленский поздравил грузинский народ с решением Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В соцсети он сообщил, что поговорил по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Получил поздравления в связи с решением по Украине. Место Грузии – в нашем общем европейском доме», – написал Зеленский в соцсетях.





В свою очередь, Саломе Зурабишвили заявила, что во многом это заслуга украинского народа.



«Мы полностью этого заслуживаем, но этот ускоренный процесс, который произошел сегодня в Брюсселе, этого бы не произошло, если бы не борьба, самоотверженность украинского народа и эта двухлетняя жестокая война, мы должны выразить за это огромную благодарность, это наш долг как грузин», – сказала Зурабишвили в своем обращении вечером 14 декабря.



Президент Грузии поблагодарила и главу Евросовета Шарля Мишеля, назвав его «большим другом Грузии». По ее словам, Мишель «внес большой вклад в сегодняшний день», поскольку «его дипломатические усилия были очень серьезными».





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