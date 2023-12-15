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Посол США поздравил граждан Грузии со статусом кандидата в ЕС


15.12.2023   12:57


Поздравляю всех грузин: поздравляю! Сегодня поистине исторический день. Соединенные Штаты с энтузиазмом празднуют достижение Грузией статуса кандидата в члены ЕС, - заявляет посол США в Грузии Робин Данниган в обращении, размещенном в соцсети.

По ее словам, США и дальше будут поддерживать Грузию на пути к вступлению в Евросоюз.

«Мы также приветствуем приверженность Европейского союза и его стран-членов расширению семьи европейских государств. США вместе с вами празднуют то, что вы грузины и значит – европейцы. Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию на этом пути, и так будем продолжать», - заявила американский дипломат.


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