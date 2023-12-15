

Самадашвили: Чтобы двигаться вперед, нам нужны переломные политические изменения

15.12.2023 15:58





Это геополитическое окно мы фактически прошли на волоске. Грузинский народ вырвал эту победу у российской власти, но для того, чтобы двигаться вперед, нам нужны переломные политические изменения, – заявила депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили в беседе с журналистами



Она поздравила всю Грузию с получением статуса кандидата в члены ЕС.



«В ближайшие месяцы мы собираемся очень хорошо объяснить нашим гражданам, почему сегодня еще важнее верить в собственные силы, верить в то, что у этой страны действительно есть европейское будущее и как это будущее можно обеспечить. С этой целью мы намерены много разговаривать с нашим главным политическим союзником и главным союзником европейского будущего этой страны – грузинским народом. Мы видели, что это геополитическое окно мы фактически прошли на волоске. Для того чтобы этот день настал понадобилась выгнать с заседания Европейского совета Виктора Орбана, объявленного «Грузинской мечтой» своим главным союзником. Это должно стать очень четким сигналом для всех граждан Грузии. В условиях российской власти, грузинский народ вырвал эту победу у этой власти, но для того, чтобы двигаться вперед, нам нужны переломные политические изменения», - заявила Самадашвили.





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